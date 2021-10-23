Найпопулярніший в Україні електромобіль найбільше втрачає в ціні на вторинному ринку
Дивися повний текст Улюблений електромобіль українців назвали найгіршою інвестицію.
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Додано: Суб 30 жов, 2021 09:24
Улюблений електромобіль українців назвали найгіршою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Улюблений електромобіль українців назвали найгіршою інвестицію.
Додано: Суб 30 жов, 2021 09:24
Покупайте срочно, пока не разобрали!!!
Но, только пробег реальный 200, а не 389. Если пользоваться обогревом, то и того меньше.
Суперавтомобиль: день ездишь - сутки заряжаешь.
Додано: Суб 30 жов, 2021 09:47
Додано: Суб 30 жов, 2021 10:30
Додано: Суб 30 жов, 2021 15:19
Re: Улюблений електромобіль українців назвали найгіршою...
Надеюсь, что нет))
Додано: Пон 01 лис, 2021 09:14
Да, тільки це статистика по старому ліфу якому в дійності вже більше 10 років, звичайно там пробіг був біля 100 км і для американців які звикли в день мінімум стільки іздити, це нічго, а ще т.к. як батареї там зі старими технологіями, то зарадивши їх біля 1000 раз батареї уходять в непотріб. Зараз і інші батареї і іншиї пробіг і інший розмір.
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