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Кредит у спадок: як не
платити за чужими боргами

Кредит у спадок: як не платити за чужими боргами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:23

Кредит у спадок: як не платити за чужими боргами

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався в Мінюсту як не платити за чужими боргами, коли кредит дістався у спадок.

Дивися повний текст Кредит у спадок: як не платити за чужими боргами.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:23

Следуя этой "логике" пенсия умершего то же должна переходить наследникам.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:33

  sena_2008atp написав:Следуя этой "логике" пенсия умершего то же должна переходить наследникам.

Логика в данном случае нормальная. А пенсия умершего не переходит наследникам по другим причинам.
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 15:42

  sena_2008atp написав:Следуя этой "логике" пенсия умершего то же должна переходить наследникам.


Чтобы пенсия умершего переходила наследникам, а не в доход казино, складывать надо не в пенсионный фонд, а в банку.
summacut
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