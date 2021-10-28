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Найменша пенсія в Україні, та коли її підвищать
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 жов, 2021 11:26
Пропонуємо до обговорення:
У нас встановлено прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.
Дивися повний текст Найменша пенсія в Україні, та коли її підвищать
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R2
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Додано: Суб 30 жов, 2021 11:27
Очередная хвалебная ода.Как они все любят себя восхвалять,забывая,что объективную оценку их "деятельности" может поставить только народ.
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sena_2008atp
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Додано: Суб 30 жов, 2021 14:35
Шоб эти Слуги жили в Украине на среднюю пенсию В УКРАИНЕ! И то го же их близким и друзьям!
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straponesa
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Додано: Суб 30 жов, 2021 16:01
«Я давно работаю в социальной сфере. Но никогда не думала, что самым большим испытанием станет исправление ошибок и последствий „пенсионной реформы“ 2017 года. Тогда была отменена обязательная индексация пенсий — она стала выборочной, многие пенсии не попадали под индексацию, вместо коэффициента 1,35 за стаж стали использовать 1,0, повысились требования к стажу при выходе на пенсию и многое другое. 4 млн пенсионеров имели пенсии меньше 2 тыс. грн. А тут еще ковид, рынок труда не в лучшем состоянии», — отметила министр.
И что министр сделала для исправления
ошибок и последствий „пенсионной реформы“ 2017 года
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yanyura
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