RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Как сохранить и
заработать на 100 тыс. грн в...

Finance.ua: Как сохранить и заработать на 100 тыс. грн в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:48

Finance.ua: Как сохранить и заработать на 100 тыс. грн в...

Пропонуємо до обговорення:
Советы финансовых экспертов во Всемирный день сбережений, который отмечают ежегодно 31 октября
Представим, что у вас собралась сравнительно небольшая сумма – 100 тыс. грн. Эти деньги являются, так сказать, подушкой безопасности в непредвиденных ситуациях или случаях краткосрочного накопления для определенных целей: обучения, приобретение автомобиля или недвижимости и т. д.

Дивися повний текст Как сохранить и заработать на 100 тыс. грн в 2022 году
D2
 
Повідомлень: 143
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 17:15

Re: Finance.ua: Как сохранить и заработать на 100 тыс. грн в

D2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Советы финансовых экспертов во Всемирный день сбережений, который отмечают ежегодно 31 октября
Представим, что у вас собралась сравнительно небольшая сумма – 100 тыс. грн. Эти деньги являются, так сказать, подушкой безопасности в непредвиденных ситуациях или случаях краткосрочного накопления для определенных целей: обучения, приобретение автомобиля или недвижимости и т. д.

Дивися повний текст Как сохранить и заработать на 100 тыс. грн в 2022 году
Жах, а не стаття, в принципі як і всі. Особливо посмішили фінансові радники, які запропонували розділити 100 тис на валюту і гривню, і гривню 4 частинами інвестувати в в ОВДП. От хотілось би побачити результат інвестування умовно 50 тис. грн. в ОВДП. Один дурень радить, другий дурень записує.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 377
З нами з: 26.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як правильно бути клієнтом «Сільпо» 1, 2, 3, 4
D2 » Вів 08 січ, 2019 13:38
39 11958
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 жов, 2021 09:33
greenozon
Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році? 1 ... 6, 7, 8
D2 » Пон 16 гру, 2019 12:08
72 21482
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 жов, 2021 14:14
simpatik
Finance.ua: Как украинцам получить бесплатное лечение в...
D2 » Вів 26 жов, 2021 16:41
1 115
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 жов, 2021 16:41
tolja3334

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.