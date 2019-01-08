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Finance.ua: Как сохранить и заработать на 100 тыс. грн в...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 31 жов, 2021 11:48
Пропонуємо до обговорення:
Советы финансовых экспертов во Всемирный день сбережений, который отмечают ежегодно 31 октября
Представим, что у вас собралась сравнительно небольшая сумма – 100 тыс. грн. Эти деньги являются, так сказать, подушкой безопасности в непредвиденных ситуациях или случаях краткосрочного накопления для определенных целей: обучения, приобретение автомобиля или недвижимости и т. д.
Дивися повний текст Как сохранить и заработать на 100 тыс. грн в 2022 году
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D2
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Додано: Нед 31 жов, 2021 17:15
D2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Советы финансовых экспертов во Всемирный день сбережений, который отмечают ежегодно 31 октября
Представим, что у вас собралась сравнительно небольшая сумма – 100 тыс. грн. Эти деньги являются, так сказать, подушкой безопасности в непредвиденных ситуациях или случаях краткосрочного накопления для определенных целей: обучения, приобретение автомобиля или недвижимости и т. д.
Дивися повний текст Как сохранить и заработать на 100 тыс. грн в 2022 году
Жах, а не стаття, в принципі як і всі. Особливо посмішили фінансові радники, які запропонували розділити 100 тис на валюту і гривню, і гривню 4 частинами інвестувати в в ОВДП. От хотілось би побачити результат інвестування умовно 50 тис. грн. в ОВДП. Один дурень радить, другий дурень записує.
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Rimlyanin1
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Додано: Пон 01 лис, 2021 19:50
Rimlyanin1 написав: D2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Советы финансовых экспертов во Всемирный день сбережений, который отмечают ежегодно 31 октября
Представим, что у вас собралась сравнительно небольшая сумма – 100 тыс. грн. Эти деньги являются, так сказать, подушкой безопасности в непредвиденных ситуациях или случаях краткосрочного накопления для определенных целей: обучения, приобретение автомобиля или недвижимости и т. д.
Дивися повний текст Как сохранить и заработать на 100 тыс. грн в 2022 году
Жах, а не стаття, в принципі як і всі. Особливо посмішили фінансові радники, які запропонували розділити 100 тис на валюту і гривню, і гривню 4 частинами інвестувати в в ОВДП. От хотілось би побачити результат інвестування умовно 50 тис. грн. в ОВДП. Один дурень радить, другий дурень записує.
ну, может кто-то и задумается
на 100 тыс считать слава богу легко
депо в УкрКапе 11,5% даст: 9257.5 грн в год
ОВГЗ дадут: 11500 - 1000 брокеру(это поискать еще) -600 (хранение) - 600 (заичсление) = 9300 - т.е. то же
, но с куда бОльшим напрягом, ибо реальность будет:
11500-1500-1200-600 = 8200, и то если нигде не споткнуться, а наспотыкаться можно условно на 4500-7000, итого от 11500 останутся рожки да ножки
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cohan
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