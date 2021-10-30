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В Україні розпочинаються
продажі нових комп'ютерів...

В Україні розпочинаються продажі нових комп'ютерів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:36

В Україні розпочинаються продажі нових комп'ютерів...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні розпочинаються продажі нових комп'ютерів Apple — 14 та 16 дюймових MacBook Pro з новими потужними чіпами M1 Pro та M1 Max.

Дивися повний текст В Україні розпочинаються продажі нових комп'ютерів Apple: названо ціни.
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