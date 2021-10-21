Сертифікат про вакцинацію можна отримати в застосунку “Дія” без підтвердження через Photo ID.
Дивися повний текст COVID-сертифікат в «Дії» можна отримати без підтвердження фото.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 11:51
COVID-сертифікат в «Дії» можна отримати без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст COVID-сертифікат в «Дії» можна отримати без підтвердження фото.
Додано: Пон 01 лис, 2021 11:52
Ну вот и молодчинки, поприкалывались и хватит, иначе посварачивали бы шейные отделы позвоночника полуслепым пенсионерам)))
Додано: Пон 01 лис, 2021 12:23
Не минуло і півроку. А відразу так зробити що заважало? Навіщо було це зайве підтвердження? Якщо людина зайшла в "Дію", то вона вже підтвердила свою особу, я так вважаю.
Додано: Пон 01 лис, 2021 13:12
А без этого гребаного цифрового паспорта так и нельзя сертификат получить ? Накой эта хрень ?
В общем оказалось что дия на компьютере и дия в телефоне живут каждая своей жизнью. Через компьютер получилось получить, в телефоне продолжает требовать цифровой паспорт. Дию обновил только что.
Додано: Пон 01 лис, 2021 14:07
Почему сразу "нельзя"? -- идем в поликлинику и получаем...
Т.е. одного оказалось мало? -- они, вроде, одинаковые...
Додано: Пон 01 лис, 2021 14:33
_hunter Вы опять со своими 5ю копейками, ну да ладно я уже к вам привык. Если что то непонятно читайте второй раз, с третьего должны понять. Даю подсказку, в начале я пробовал получить через телефон.
P.S. Что до поликлиники. Терапевт : запишитесь в регистратуре. Регистратура : на ближайшую неделю все занято. Запмшите на вторую. Регистратура : у нас нет графика на вторую неделю.
Додано: Пон 01 лис, 2021 14:49
Re: COVID-сертифікат в «Дії» можна отримати без...
В мене в дії, на отримання ковід-сертифікатіу на останньому третьому кроці хоче електронний підпис/ключ, але вставити/перетягнути його з папки в дію - ніяк не виходить. Може це просто мій Ксіомі не підтримує таке?
(на компі ще це не пробував робити)
Додано: Пон 01 лис, 2021 14:57
ОК, похоже вам ответную подсказку давать придется
>>> А без этого гребаного цифрового паспорта так и нельзя сертификат получить ? >> Через компьютер получилось получить, в телефоне продолжает требовать цифровой паспорт.
Сам спросил -- сам себе ответил...
В этом, собственно и был мой вопрос: "если уже есть ответ -- так ли нужно вопрос задавать".
Ну да -- а кто говорил, что оно легко должно быть?
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:07
_hunter Первая фраза была написана после пробы на телефоне. 2я часть после того как родилась мысль что дия вроде как одна но функция присутствующая в обоих версиях работает какого то хрена по разному. Это ж наши люди писали. В часности штраф успешно появился в Приват 24, а в Дие "У вас все добре".
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:12
Может дело в том, что это абсолютно разные системы?..
Не удивлюсь, если в Привете еще "с тех времен" остались спец-договоренности
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