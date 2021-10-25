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Кличко пояснив, чому метро на
Виноградар відкладається...

Кличко пояснив, чому метро на Виноградар відкладається...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:18

Кличко пояснив, чому метро на Виноградар відкладається...

Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд дозволив Київметробуду продовжити завершення будівництва метро на Виноградарі до кінця 2022 року.

Дивися повний текст Кличко пояснив, чому метро на Виноградар відкладається ще на рік.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:18

кто не в курсе, сейчас из Русановских садов только один выезд - на Левобережке. Если мост сдадут в выездом только на Русановских садах, там будет жёстко
vodichka_matic
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