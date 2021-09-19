Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines виконала перший рейс за маршрутом Київ - Миколаїв у суботу, 30 жовтня.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:44
Нова українська авіакомпанія виконала перший рейс
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Дивися повний текст Нова українська авіакомпанія виконала перший рейс.
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:44
в добрый путь
и схема хорошая, я и не знал что на Кипре есть авиастроение,
оно, наверно, по обмену (с)
Додано: Вів 02 лис, 2021 02:03
cohan При чем здесь авиаСТРОЕНИЕ? Написано ведь, ПРИНАДЛЕЖАТ кипрской компании, а не построены на Кипре.
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