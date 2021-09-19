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Нова українська авіакомпанія
виконала перший рейс

Нова українська авіакомпанія виконала перший рейс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:44

Нова українська авіакомпанія виконала перший рейс

Пропонуємо до обговорення:
Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines виконала перший рейс за маршрутом Київ - Миколаїв у суботу, 30 жовтня.

Дивися повний текст Нова українська авіакомпанія виконала перший рейс.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:44

в добрый путь

и схема хорошая, я и не знал что на Кипре есть авиастроение,
оно, наверно, по обмену (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 02:03

cohan При чем здесь авиаСТРОЕНИЕ? Написано ведь, ПРИНАДЛЕЖАТ кипрской компании, а не построены на Кипре.
alter
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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