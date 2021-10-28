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Ні зарплати, ні стажу для
пенсії: на яких умовах...

Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:20

  moldashavanin написав:ему не обязанные платить пенсию


пенсию платить обязаны не потому, что ктото с барского плеча решил платить или не платить. А потому, что человек оплатил её, отдавая часть заработанного своим трудом государству пока работал, чтобы в старости получать пенсию.

Точно также как в магазине Вам обязаны выдать товар, после того как Вы оплатили его на кассе. А не решать отдавать Вам оплаченный товар, оставить часть себе или вообще ничего Вам не давать.

По факту у нас к сожалению сожалению продавец раздает часть купленного покупателем товара другим продавцам и рассказывает что товара мало, а продавцов много, всем продавцам не хватает...
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:00

Зато Пентхаус работает! Там, конечно же, все привиты, и стриптиз показывают только в масках, целуются и пьют - тоже в масках!
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 20:42

  ttt2022 написав:В каком Законе Украины можно ознакомиться с понятием "не уволен,но от работы отстранен,без начисления минимальной з/п и иных соц.выплат"?

Отвечаю на ваш вопрос:

https://fp.com.ua/zakonodatelstvo/zakon ... -bolezney/

Обратите внимание на дату публикации статьи (редакции закона) - 2012 год.
Это, чтоб вы не придумали, что его сейчас специально под коронавирус "подправили".

Статья 12. Профилактические прививки

Профилактические прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза являются обязательными и включаются в календарь прививок.

Работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространение ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам также против других соответствующих инфекционных болезней. В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок в порядке, установленном законом, эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ. Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против других соответствующих инфекционных болезней, устанавливается Кабинетом Министров Украина.
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