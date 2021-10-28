Ні зарплати, ні стажу для пенсії: на яких умовах...
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moldashavanin написав:ему не обязанные платить пенсию
пенсию платить обязаны не потому, что ктото с барского плеча решил платить или не платить. А потому, что человек оплатил её, отдавая часть заработанного своим трудом государству пока работал, чтобы в старости получать пенсию.
Точно также как в магазине Вам обязаны выдать товар, после того как Вы оплатили его на кассе. А не решать отдавать Вам оплаченный товар, оставить часть себе или вообще ничего Вам не давать.
По факту у нас к сожалению сожалению продавец раздает часть купленного покупателем товара другим продавцам и рассказывает что товара мало, а продавцов много, всем продавцам не хватает...
Обратите внимание на дату публикации статьи (редакции закона) - 2012 год. Это, чтоб вы не придумали, что его сейчас специально под коронавирус "подправили".
Статья 12. Профилактические прививки
Профилактические прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза являются обязательными и включаются в календарь прививок.
Работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространение ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам также против других соответствующих инфекционных болезней.В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок в порядке, установленном законом, эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ. Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против других соответствующих инфекционных болезней, устанавливается Кабинетом Министров Украина.