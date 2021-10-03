Тридцятого жовтня у Києві відбулася конференція присвячена інвестуванню "Жити на відсотки".
Дивися повний текст Як обирати квартиру на вторинному ринку, щоб отримувати прибуток — думка експертки.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 17:57
Як обирати квартиру на вторинному ринку, щоб отримувати...
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Дивися повний текст Як обирати квартиру на вторинному ринку, щоб отримувати прибуток — думка експертки.
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