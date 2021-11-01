Підвищення у 2-4 рази не буде.
Дивися повний текст В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП розповіли, чого чекати.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 11:38
В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП розповіли, чого чекати.
Додано: Вів 02 лис, 2021 12:18
Поставят такую цену на транспортировку как будто на своих плечах газ в каждую квартиру затягивают,как обычно будут просить поднять в 4-5 раз в итоге поднимут в 3 и будут кричать о победе,Остап Бендер может спать спокойно его последователей у нас половина страны)))
Додано: Вів 02 лис, 2021 21:39
Re: В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП...
"В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП розповіли, чого чекати"
...йских погромов. При чём бить будут по морде, а не по паспорту.
И прежде всего в местах его добычи Полтавской, Харьковской областях, ....
Додано: Вів 02 лис, 2021 22:30
Самое интересное,стоимость этой доставки посчитать невозможно.Если тарифы растут в разы за короткое время-это коррупция.
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