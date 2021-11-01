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В Україні абонплату на газ
хочуть підняти: у НКРЕКП...

В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:38

В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП...

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення у 2-4 рази не буде.

Дивися повний текст В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП розповіли, чого чекати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:18

Поставят такую цену на транспортировку как будто на своих плечах газ в каждую квартиру затягивают,как обычно будут просить поднять в 4-5 раз в итоге поднимут в 3 и будут кричать о победе,Остап Бендер может спать спокойно его последователей у нас половина страны)))
livs375
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:54

А,что дальше с такими бездарными менеджерами?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:39

Re: В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП...

"В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП розповіли, чого чекати"
...йских погромов. При чём бить будут по морде, а не по паспорту.
И прежде всего в местах его добычи Полтавской, Харьковской областях, ....
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:30

Самое интересное,стоимость этой доставки посчитать невозможно.Если тарифы растут в разы за короткое время-это коррупция.
Scotch
 
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