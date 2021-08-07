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170 тис. грн або 3 роки в'язниці:
покарання за підробку...

170 тис. грн або 3 роки в'язниці: покарання за підробку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:37

Re: 170 тис. грн або 3 роки в'язниці: покарання за підробку.

  ssnet написав:т.к и не спецу понятно что подделка.

Чтобы засадить антивакса суду нужны доказательства, а не догадки профанов.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:40

  Марта написав:espanol маленькая поправочка: Дэржава "витрачае" на карман приближённых,
и, никак не на превентивные меры и/или лечение заболевших.
Всё лечение за счет больного.
Спуститесь с небес на землю

Это не правда. Больной тратится только на лекарства и вознаграждение врачам. А есть еще куча расходов которые несет государство (оборудование, зп персоналу, коммунальные услуги, помещения в свое время построили и поддерживают). Справите стоимость лечение в частной клинике и расходы в государственной.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 18:46

  ВIВ написав:
  ssnet написав:т.к и не спецу понятно что подделка.

Чтобы засадить антивакса суду нужны доказательства, а не догадки профанов.

Достаточно просто бумаги от организации, которая имеет на это лицензию. Такая организация может клепать решения на потоке при необходимости.
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 01:18

  ВIВ написав:Как можно подделать то, для чего не существует эталона?
Как экспертиза докажет что эта бамажка есть подделка?
В общем очередной пук в зеленую лужу.

Если сертификат есть, а записи в реестре нет, то, как бы, очевидно.
Если есть запись в реестре и прививку типа сделали, то см. опыт других стран:
Она подчеркнула, что речь идет о 7 годах с конфискацией имущества для медицинских работников за занесение ложных данных в реестр (статья 243 УК ЛР) и до 4 лет реального срока для покупателей поддельных документов - статья 275 УК ЛР.
Цируле отметила, что зачастую факт подделки сертификатов вскрывается, когда человек попадает в больницу в тяжелом состоянии, и только тогда он признается врачам в поддельном документе о прохождении вакцинации от COVID-19.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 10:05

Gastarbaiter значит такого больного в тяжелом состоянии нужно судить на 4 года строгой колонии вместо лечения
spread
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 11:20

  spread написав:Gastarbaiter значит такого больного в тяжелом состоянии нужно судить на 4 года строгой колонии вместо лечения

Нужно ли судить человека, который перепишет в реестре собственности вашу квартиру на себя, если он в это время лежит в больнице?
Нужно ли судить человека, который нарушил ПДД и убил других людей, если он при этом сам пострадал?
Или то другое?
Gastarbaiter
 
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  #<12
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