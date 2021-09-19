Найстрашніше при інвестуванні в криптовалюту - це ризик втратити всі свої гроші.
Дивися повний текст Заробіток на «крипті»: як відібрати успішний проект і скільки вкладати.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 09:40
Заробіток на «крипті»: як відібрати успішний проект і...
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Дивися повний текст Заробіток на «крипті»: як відібрати успішний проект і скільки вкладати.
Додано: Сер 03 лис, 2021 16:59
Re: Заробіток на «крипті»: як відібрати успішний проект і...
"В “крипте” или все падает, или все растет”, — констатирует инвестор"
Смешно. В крипте запросто биток может вырасти, а альткоины упасть. Объясняют тем, что народ вдруг вдруг стреманулся держать в альткоинах и начал их менять на "надёжный" биток. Инвестор из новости в своём отдельном мире живёт.
Додано: Сер 03 лис, 2021 17:01
Интересно, а рекламировать пирамиду это подсудное дело или нет?
Будут потом плакаться как их щимят за свободу слова?
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