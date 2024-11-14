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Як змінився середньомісячний
заробіток ФОПів 3-ї групи...

Як змінився середньомісячний заробіток ФОПів 3-ї групи...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 13:46

Як змінився середньомісячний заробіток ФОПів 3-ї групи...

Пропонуємо до обговорення:
У 2024 році фізичні особи-підприємці, які перебувають на 3 групі спрощеної системи оподаткування, у середньому заробляли 95,04 тис. грн на місяць.

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Як змінився середньомісячний заробіток ФОПів 3-ї групи за 4 роки
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 13:46

З урахуванням навіть офіційного рівня інфляції за 2022-2024 рік маємо 63,5*1,266*1,051*1,12=94,6 тобто в прівнянні з 95,3 бачимо шалений зріст аж на 0,7% )))) Бариги прям. )))
А порівнюючи з офіційним курсом долару 63,5/27,2782=2,33 проти 95,3/42,0390=2,27 тобто минус (ще раз МИНУС!!!) -3,6%
Слава зеленському та віному йому гетманцеву.
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 14:22

Не зная % прибутку не можна вирахувати заробіток. Дохід це не заробіток. Замість заробітку можуть бути збитки. Це у чиновників заробітки.
mobpsh78
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