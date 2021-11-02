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В Україні запрацювали ще 18
камер автофіксації порушень...

В Україні запрацювали ще 18 камер автофіксації порушень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:20

В Україні запрацювали ще 18 камер автофіксації порушень...

Пропонуємо до обговорення:
З 3 листопада ще 18 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацювали на дорогах України.

Дивися повний текст В Україні запрацювали ще 18 камер автофіксації порушень ПДР: адреси.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:20

Ще б проїзд на червоне світло фіксували, а то є спокуса порушувати у окремих громадян.
Rainbow
 
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Будем надеяться что РНБО не причислит навигатор Waze в котором указаны большинство камер видеограбежа пособником стране агрессору)) а то с них станется провести параллель что доходы с камер как то падают и бюджет не дополучает с автомобилистов на что они рассчитывали,а учитывая скорость расстановки камер по всей стране доход с них баснословный..
livs375
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