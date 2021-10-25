Тепер українські інвестори можуть скористатись можливістю інвестувати у 85 цінних паперів іноземних емітентів.
Дивися повний текст Nike, Pfizer, Starbucks: НКЦПФР допустила до обігу в Україні нові цінні папери іноземних емітентів.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 15:36
Nike, Pfizer, Starbucks: НКЦПФР допустила до обігу в...
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Дивися повний текст Nike, Pfizer, Starbucks: НКЦПФР допустила до обігу в Україні нові цінні папери іноземних емітентів.
Додано: Чет 04 лис, 2021 15:36
Какие украинские брокеры позволяют легко купить акции на украинской бирже ?
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