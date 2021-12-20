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Податківці готують суворі
перевірки доходів українців

Податківці готують суворі перевірки доходів українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 09:02

Читаю комментарии, и офигиваю, все такие хитрые, всем государство мешает.

Вот я плачу 5%, в налоговую ни разу не ходил, вот в чем проблема?
Заплатить сра*е 5%, это же ничто и все, белый доход, с честной совестью покупаешь что хочешь.
Это же шара чистой воды.
hno3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 10:07

hno3 Вопрос тут больше в равных услочиях для всех. Но у тех кто наверху или другие законы или их отсутствие, вот в чем вопрос.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 11:15

  Прораб написав:Спочатку нехай покаже, що держава зробила для мене як для платника податків.
А то виходить, що тобі ніхто нічого в державі не винен, плати податки і пішов геть.

Наприклад, безкоштовно вакционувала від COVID чи захищає від окупації "руським міром". Дороги, які б вони не були, також зроблені за ваші податки.
Sergius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 11:51

«Друзям все, ворогам — закон»: принципи Слуги народу після приходу до влади
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 12:22

  greenozon написав:«Друзям все, ворогам — закон»: принципи Слуги народу після приходу до влади

Ну так -- базовый принцип всех пэресичных "Шоп было увсьо по закону, но колы-шо -- шоп кум порешав" :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 17:16

  hno3 написав:Читаю комментарии, и офигиваю, все такие хитрые, всем государство мешает.

Вот я плачу 5%, в налоговую ни разу не ходил, вот в чем проблема?
Заплатить сра*е 5%, это же ничто и все, белый доход, с честной совестью покупаешь что хочешь.
Это же шара чистой воды.

"То, что вы еще не на колыме - это не ваша заслуга, это наша недоработка" (ц)

А вообще-то эту шару чэпэ рано или поздно прикроют. Ее уже давно хотят прикрыть, но до сих пор с вертолета разбрасывали валютку и как-то обходилось. Когда-нибудь все кончается.

И кстати, никакие не "сра*е 5%", а "сра*е 5%"+ЕСВ. Что при получении дохода в размере средней зарплаты неожиданно оказывается уже 15%. И с каждым разом все больше.
akido
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 17:57

  BIGor написав:Еще много лет назад Приват у меня не хотел брать выше лимита 150 т грн, уже требовали подтверждения денег.

Брать для каких целей? У меня был в своё время разговор со своим менеджером в Привате на эту тему. Сказал, что финмониторинг требует подтверждения на суммах от 150к, но если мне на депозит, то это не проблема: вносится в несколько операций на счёт, а со счёта уже можно и на депозит. Размер депозита и внутрибанковского перевода уже может быть любым.

  akido написав:И кстати, никакие не "сра*е 5%", а "сра*е 5%"+ЕСВ. Что при получении дохода в размере средней зарплаты неожиданно оказывается уже 15%. И с каждым разом все больше.

Положа руку на сердце: откуда при доходе в размере средней зарплаты такие накопления, чтобы ими заинтересовался финмониторинг?
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 00:36

  Sergius написав:
  Прораб написав:Спочатку нехай покаже, що держава зробила для мене як для платника податків.
А то виходить, що тобі ніхто нічого в державі не винен, плати податки і пішов геть.

Наприклад, безкоштовно вакционувала від COVID чи захищає від окупації "руським міром". Дороги, які б вони не були, також зроблені за ваші податки.


Та невже? Пам'ятаєте зі школи, що входить в поняття "держава"?
1) Вакцинують українців медпрацівники, а от закупівлю вакцини(мабуть пізніше за всіх, не рахуючи Африку) та роз'яснювальну роботу по цій тематиці держава провалила з тріском. До речі, возив родичку учора до лікарні, так лікарка сказала, що майже весь коллектив перевели на 0,75 ставки-це щодо обіцяних від імені "держави" зарплат.
2) Захищають Україну і "державу" до купи пересічні платники податків, вони ж цей захист і фінансують.
3) Про вартість та якість тих ремонтів доріг не хочу навіть починати, бо там будуть самі матюки.
Громадянин України на батьківщині може розраховувати і покладатися тільки на себе, що я і роблю та іншим раджу. :evil:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 12:30

  moveton написав:
  BIGor написав:Еще много лет назад Приват у меня не хотел брать выше лимита 150 т грн, уже требовали подтверждения денег.

Брать для каких целей? У меня был в своё время разговор со своим менеджером в Привате на эту тему. Сказал, что финмониторинг требует подтверждения на суммах от 150к, но если мне на депозит, то это не проблема: вносится в несколько операций на счёт, а со счёта уже можно и на депозит. Размер депозита и внутрибанковского перевода уже может быть любым.

Для депозита не брали, пришлось тогда ложить экв. 150 т. минус 20% (на случай роста курса и прибавки %). Ну в принципе с такими замашками нашего государства и банков - пень с ними, еще перебирают. Пусть кормятся и дальше с пирамиды ОВГЗ.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 17:48

  Igorten написав:Sanyok77 Вы недооцениваете государство :) "Любой украинский банк обязан изучать своих клиентов и имеет право отказать в обслуживании, если клиент не сможет объяснить происхождение своих средств и предоставить подтверждающие документы". В общем суть такова, что вы в любой момент можете утратить контроль над своими деньгами.

Ну так надо в каждый банк нести максимум 200 000 грн.
И не одним платежом, а например собрать эту сумму за год - а лучше за два.
Ведь 200 000/24 месяца это меньше 10 000 грн в месяц. Никто и не заметит :) :-)
Также нужно иметь зарплатный проект и получить выписку с него.
И для подстраховки - СНИМАТЬ ДЕНЬГИ с зарплатной карты.
Т.е. мне пришла зарплата - 5000 грн чистыми. Я эту сумму снял в банкомате и в любой банк занёс максимум 5000. Закинул в monobank 5000, в А-Банк 5000, в ПУМБ 5000. Начнут задавать вопросы - а вот я снял 5000 зарплатных, ненуачо
Sanyok77
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