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У нас є цілий план по підвищенню пенсій на 2022 рік –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 лис, 2021 14:26
Пропонуємо до обговорення:
У березні буде проведено індексацію, яка залежить від теперішньої інфляції.
Дивися повний текст У нас є цілий план по підвищенню пенсій на 2022 рік – Лазебна
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R2
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 14:26
а зарплати білими зробить....ніяк?!
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pawlenko10
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 14:54
pawlenko10 написав:
а зарплати білими зробить....ніяк?!
Так это целиком и полностью на "вас" вообще и на pawlenko10
в частности
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_hunter
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 16:18
З кожним роком прірва між зарплатами і пенсіями зростає. Зарплати поступово підвищуються. Пенсіонери поступово дохнуть від голоду або від браку ліків, бо ціни ростуть разом із зарплатами.
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consulaugur
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Додано: П'ят 05 лис, 2021 16:30
consulaugur написав:
З кожним роком прірва між зарплатами і пенсіями зростає. ...
Спасибо, Кэп! -- это одна из причин для перехода к накопительной системе.
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_hunter
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Додано: Суб 06 лис, 2021 10:33
Есть ли у нас план мистер Фикс?
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Ratatui
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Додано: Суб 06 лис, 2021 13:02
Ratatui написав:
Есть ли у нас план мистер Фикс?
Есть!
По 600 тысяч новых рабочих мест уже который год, разве незаметно?!
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astatempo
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Додано: Пон 08 лис, 2021 10:09
0mage0 написав:
А план подолання дефіциту пенсійного фонду є?
С разморозкой
Гетманцев уже с пол года из каждого утюга о "выключении" "солидарки" вещает...
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Додано: Вів 09 лис, 2021 00:06
astatempo написав: Ratatui написав:
Есть ли у нас план мистер Фикс?
Есть!
По 600 тысяч новых рабочих мест уже который год, разве незаметно?!
Пока только миллиард деревьев вижу.
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Ratatui
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