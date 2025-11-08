|
Порівняння пенсій у Польщі та Україні
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 гру, 2025 19:20
Пропонуємо до обговорення:
Як свідчать дані Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), у Польщі налічується приблизно 6,35 мільйона пенсіонерів. Станом на осінь 2025 року, середня пенсія у країні досягла 4 255,66 злотих брутто, що на понад 300 злотих більше, ніж на початку року.
Порівняння пенсій у Польщі та Україні
R2
Робот новин
Додано: Пон 01 гру, 2025 19:20
"Станом на осінь 2025 року, середня пенсія у країні досягла 4 255,66 злотих. В Україні середня пенсія наприкінці 2025 року становить приблизно 6 436 гривень (≈133 євро)"
Я правильно понял, что основная разница, что в Польше пенсия в злотых, а в Украине в гривнях и в евро и поэтому больше и сравнивать никак?
moveton
Додано: Вів 02 гру, 2025 05:24
В Україні 4 млн. українців мають пенсії від 3 до 4 тис грн, про яку середню пенсію розповідають ДЕБІЛИ при ВЛАДІ в 6436 грн.?!?! Якщо взяти в пересічного українця пенсія 3-4;тис грн, а в того, хто був при ВЛАДІ 100 -200 тис грн,то середня пенсія становить 100 тис.грн і більше???!!! Слава дебілам, ідіотам, дегенератам при владі!
makarenkoanatolij053
