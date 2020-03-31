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Где лучшие проценты на депозит с досрочным снятием?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Пон 08 лис, 2021 02:37
Цель -- держать деньги в гривне на "черный день", с возможностью быстро снять, если будет неотложная необходимость.
В каких банках наилучший процент?
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someman
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