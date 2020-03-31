RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Где лучшие проценты на
депозит с досрочным снятием?

Где лучшие проценты на депозит с досрочным снятием?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 02:37

Где лучшие проценты на депозит с досрочным снятием?

Цель -- держать деньги в гривне на "черный день", с возможностью быстро снять, если будет неотложная необходимость.
В каких банках наилучший процент?
someman
 
Повідомлень: 6
З нами з: 20.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Податок на депозит 2018 1, 2
D2 » П'ят 12 жов, 2018 12:46
16 30940
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 кві, 2021 16:34
vitaliy_berdinskikh
Стоит ли продлевать сейчас валютный депозит? 1, 2
gritzko » Вів 31 бер, 2020 08:09
12 26465
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 бер, 2021 15:03
ВикторияГМ
Депозит в иностранном банке 1, 2, 3, 4
Nickmess » Сер 25 лип, 2018 21:01
30 16842
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2020 19:38
ib_investor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.