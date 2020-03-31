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Где лучшие проценты на
депозит с досрочным снятием?

Где лучшие проценты на депозит с досрочным снятием?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 02:37

Где лучшие проценты на депозит с досрочным снятием?

Цель -- держать деньги в гривне на "черный день", с возможностью быстро снять, если будет неотложная необходимость.
В каких банках наилучший процент?
someman
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 16:38

someman

Банк Форвард- 9% на остаток средств по карточному счету в гривне, 3% текущий счет в долларах
larunya6
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 17:38

Re: Где лучшие проценты на депозит с досрочным снятием?

Что за счет?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 17:57

  larunya6 написав:someman

Банк Форвард- 9% на остаток средств по карточному счету в гривне, 3% текущий счет в долларах


В долларах и правда 3%, а в гривне только 7 же? Или я не туда смотрю?
https://www.forward-bank.com/potochni-r ... -rakhunok/

Монобанк, например, предлагает 9.5% на депозит на год с досрочным снятием. Есть ли еще что-то подобное?
someman
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 18:36

someman, в Форварде есть хорошие дебетные карты: "KOKO КАРД (пенсійна) MasterCard Debit". Выдается не пенсионерам, 9% на остаток, снятие без комиссии в любом банкомате.
Но снятие не более 10т.в день, если надо больше, то звонком на горяку можно поднять лимит.
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:07

Re: Где лучшие проценты на депозит с досрочным снятием?

  Gln_Vlrn написав:если надо больше, то звонком на горяку можно поднять лимит.


ліміт можна також підняти самотужки в моб. додатку банку чи в ІБ
дзвінком можна і треба піднімати ліміт (працює лише 1 день в день підняття) - коли сума > 100 000 грн
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:09

  Gln_Vlrn написав:someman, в Форварде есть хорошие дебетные карты: "KOKO КАРД (пенсійна) MasterCard Debit". Выдается не пенсионерам, 9% на остаток, снятие без комиссии в любом банкомате.
Но снятие не более 10т.в день, если надо больше, то звонком на горяку можно поднять лимит.

Так не понятно, выдается НЕ пенсионерам?
IDAN
 
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