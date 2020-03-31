Цель -- держать деньги в гривне на "черный день", с возможностью быстро снять, если будет неотложная необходимость.
В каких банках наилучший процент?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Пон 08 лис, 2021 02:37
Где лучшие проценты на депозит с досрочным снятием?
Цель -- держать деньги в гривне на "черный день", с возможностью быстро снять, если будет неотложная необходимость.
В каких банках наилучший процент?
Додано: Пон 08 лис, 2021 16:38
someman
Банк Форвард- 9% на остаток средств по карточному счету в гривне, 3% текущий счет в долларах
Додано: Пон 08 лис, 2021 17:38
Re: Где лучшие проценты на депозит с досрочным снятием?
Что за счет?
Додано: Пон 08 лис, 2021 17:57
В долларах и правда 3%, а в гривне только 7 же? Или я не туда смотрю?
Монобанк, например, предлагает 9.5% на депозит на год с досрочным снятием. Есть ли еще что-то подобное?
Додано: Пон 08 лис, 2021 18:36
someman, в Форварде есть хорошие дебетные карты: "KOKO КАРД (пенсійна) MasterCard Debit". Выдается не пенсионерам, 9% на остаток, снятие без комиссии в любом банкомате.
Но снятие не более 10т.в день, если надо больше, то звонком на горяку можно поднять лимит.
Додано: Пон 08 лис, 2021 19:07
Re: Где лучшие проценты на депозит с досрочным снятием?
Додано: Пон 08 лис, 2021 19:09
Так не понятно, выдается НЕ пенсионерам?
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