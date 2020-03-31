Где лучшие проценты на депозит с досрочным снятием?

someman, в Форварде есть хорошие дебетные карты: "KOKO КАРД (пенсійна) MasterCard Debit". Выдается не пенсионерам, 9% на остаток, снятие без комиссии в любом банкомате. Но снятие не более 10т.в день, если надо больше, то звонком на горяку можно поднять лимит.
Gln_Vlrn написав:someman, в Форварде есть хорошие дебетные карты: "KOKO КАРД (пенсійна) MasterCard Debit". Выдается не пенсионерам, 9% на остаток, снятие без комиссии в любом банкомате. Но снятие не более 10т.в день, если надо больше, то звонком на горяку можно поднять лимит.
Gln_Vlrn написав:someman, в Форварде есть хорошие дебетные карты: "KOKO КАРД (пенсійна) MasterCard Debit". Выдается не пенсионерам, 9% на остаток, снятие без комиссии в любом банкомате. Но снятие не более 10т.в день, если надо больше, то звонком на горяку можно поднять лимит.
Спасибо, вот это находка! Уточнил в саппорте у них:
Так, оформити Пенсійну картку може не лише пенсіонер. Картка оформляється виключно у відділенні Банку.
Розмір процентів річних на залишок коштів по рахунку: 10%* до 300 000 грн. 4,5%* більше 300 000,01 грн.
Gln_Vlrn написав:someman, в Форварде есть хорошие дебетные карты: "KOKO КАРД (пенсійна) MasterCard Debit". Выдается не пенсионерам, 9% на остаток, снятие без комиссии в любом банкомате. Но снятие не более 10т.в день, если надо больше, то звонком на горяку можно поднять лимит.
И еще интересно, в чем смысл такой карточки для банка, если процент на свободный остаток по ней выше всех их же срочных депозитов.
Gln_Vlrn написав:someman, в Форварде есть хорошие дебетные карты: "KOKO КАРД (пенсійна) MasterCard Debit". Выдается не пенсионерам, 9% на остаток, снятие без комиссии в любом банкомате. Но снятие не более 10т.в день, если надо больше, то звонком на горяку можно поднять лимит.
И еще интересно, в чем смысл такой карточки для банка, если процент на свободный остаток по ней выше всех их же срочных депозитов.
Например, тем, что можно процентную ставку понизить при необходимости, что, собственно, и произойдёт через неделю с этой картой, 10%->9%.