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Где лучшие проценты на депозит с досрочным снятием?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 10 лис, 2021 09:03
IDAN написав: Gln_Vlrn написав:someman
, в Форварде есть хорошие дебетные карты: "KOKO КАРД (пенсійна) MasterCard Debit". Выдается не пенсионерам, 9% на остаток, снятие без комиссии в любом банкомате.
Но снятие не более 10т.в день, если надо больше, то звонком на горяку можно поднять лимит.
Так не понятно, выдается НЕ пенсионерам?
Усім підряд видають!
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