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Депозитный рантье и можно
ли им стать в Украине

Депозитный рантье и можно ли им стать в Украине
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Основи інвестування і допомога інвестору-початківцю. Як вкладати гроші в цінні папери? Портфельні інвестиції в акції та цінні папери та інвестиційний менеджмент в Україні.
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 11:07

Депозитный рантье и можно ли им стать в Украине

Мало кому хочется работать всю жизнь, чтобы потом, в 60 или 70 лет, остаться ни с чем, или же получать копейки от государства. Между тем, идея раннего достижения финансовой независимости уже давно популярна в США и других развитых странах. Ее основной посыл: зарабатывай больше, трать меньше, инвестируй. Это и есть золотая формула обретения финансовой независимости. «Минфин» совместно с ПУМБ рассказывают, как накопить и инвестировать капитал, чтобы обеспечить себе жизнь рантье. «Минфин» совместно с ПУМБ рассказывают , как накопить и инвестировать капитал, чтобы обеспечить себе жизнь рантье.
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