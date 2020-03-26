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Книги об инвестировании
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Книги об инвестировании в Украине
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Основи інвестування і допомога інвестору-початківцю. Як вкладати гроші в цінні папери? Портфельні інвестиції в акції та цінні папери та інвестиційний менеджмент в Україні.
Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2013 00:19

Книги об инвестировании в Украине

Какие книги можете порекомендовать об инвестированию в Украине или в России, чтоб там была информация об эмитентах акций и также об перспективе развития?
А также об отраслях.
firef75
 
 
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2013 16:01

Re: Книги об инвестировании в Украине

Меня тоже этот вопрос интересует.
Ribrow
 
 
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2013 15:25

Если откровенно, то я не вижу разницы (речь идет об оценке) между тем чтобы покупать активы на рынке Украины или каком-либо другом. Главное правильно ценить и выбрать актив с наименьшим риском и наибольшей рентабельностью.

1. Самая важная - The Intelligent Investor (Разумный инвестор). Benjamin Graham.
2. Анализ ценных бумаг Грэма и Додда.
3. Эссе об инвестициях,корпоративных финансах и управлении компаниями. Баффетт У.
4. Инвестиции. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж.
5. Инвестиционная оценка. Асват Дамодаран.
6. Принципы корпоративных финансов.
7. Инвестиционные байки. А. Дамодаран.
8. The Interpretation of Financial Statements

Найти их вы можете здесь ex.ua/7727153
Tax
 
 
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2013 13:15

Куда вложить деньги для чайников чайников

Куда вложить деньги для чайников - отличная книга для начинающих
Semen Shulman
 
 
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2013 22:51

Re: Книги об инвестировании в Украине

  Semen Shulman написав:Куда вложить деньги для чайников

Для чайников лучше вкладывать деньги в сам чайник, а не в банки.
firef75
 
 
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2013 23:12

Re: Книги об инвестировании в Украине

firef75 написав:
  Semen Shulman написав:Куда вложить деньги для чайников

Для чайников лучше вкладывать деньги в сам чайник, а не в банки.
супер! 8-)
Всё просто.
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2016 15:13

firef75
а я не поняла :)
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2016 15:16

  Ribrow написав:Меня тоже этот вопрос интересует.

странный вопрос ведь в можно прогуглить в интернете
много всего есть
плюс не факт что вам посоветую что-то хорошее
комуто подходит книга кому-то нет
Кто-то помет а кто-то нет)
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2017 15:36

Вот небольшой перечень очень неплохих изданий
Маленькая книга победителя рынка акций Джоэл Гринблатт
Разумный инвестор Бенджамин Грэхем
Зональный трейдинг Марк Дуглас
Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы Майкл Льюис
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:37

Статья Рязанцев А.Г. "Как окупаются инвестиции"https://t.me/

Доработанная статья, опубликованная ранее в журнале "Экономический анализ" Мhttps://t.me/invest_minsk/4 , в 6 номере за 2009 г.
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