Книги об инвестировании в Украине

Додано: Чет 08 сер, 2013 15:25

Если откровенно, то я не вижу разницы (речь идет об оценке) между тем чтобы покупать активы на рынке Украины или каком-либо другом. Главное правильно ценить и выбрать актив с наименьшим риском и наибольшей рентабельностью.



1. Самая важная - The Intelligent Investor (Разумный инвестор). Benjamin Graham.

2. Анализ ценных бумаг Грэма и Додда.

3. Эссе об инвестициях,корпоративных финансах и управлении компаниями. Баффетт У.

4. Инвестиции. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж.

5. Инвестиционная оценка. Асват Дамодаран.

6. Принципы корпоративных финансов.

7. Инвестиционные байки. А. Дамодаран.

8. The Interpretation of Financial Statements



Найти их вы можете здесь ex.ua/7727153