Про це Гетьманцев заявив під час спілкування у кулуарах Верховної Ради з журналістами.
Дивися повний текст Кожен матиме накопичувальний рахунок: Гетманцев пояснив пенсійну реформу 2-го рівня.
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Додано: Пон 08 лис, 2021 11:34
Кожен матиме накопичувальний рахунок: Гетманцев пояснив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кожен матиме накопичувальний рахунок: Гетманцев пояснив пенсійну реформу 2-го рівня.
Додано: Пон 08 лис, 2021 11:34
Тупость несусветная, отчисление 2% - это за 50 лет трудового стажа накопится аж 1 годовая зарплата.
Додано: Пон 08 лис, 2021 11:40
Re: Кожен матиме накопичувальний рахунок: Гетманцев пояснив.
Знову ця псина щось бреше!!!
Додано: Пон 08 лис, 2021 11:43
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