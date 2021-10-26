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Кожен матиме накопичувальний
рахунок: Гетманцев пояснив...

Кожен матиме накопичувальний рахунок: Гетманцев пояснив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 11:34

Кожен матиме накопичувальний рахунок: Гетманцев пояснив...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Гетьманцев заявив під час спілкування у кулуарах Верховної Ради з журналістами.

Дивися повний текст Кожен матиме накопичувальний рахунок: Гетманцев пояснив пенсійну реформу 2-го рівня.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 11:34

Тупость несусветная, отчисление 2% - это за 50 лет трудового стажа накопится аж 1 годовая зарплата.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 11:40

Re: Кожен матиме накопичувальний рахунок: Гетманцев пояснив.

Знову ця псина щось бреше!!!
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 11:43

  yevgenmuza написав:Тупость несусветная, отчисление 2% - это за 50 лет трудового стажа накопится аж 1 годовая зарплата.

Так можно ж и больше отчислять :lol: -- так-то на солидарку сейчас 22% отчислять приходится.
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