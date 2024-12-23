Бізнес на прифронтових територіях стикається з великими викликами та проблемами.
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Гетманцев анонсував масштабну програму підтримки для прифронтових регіонів
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Додано: Пон 30 чер, 2025 17:36
Гетманцев анонсував масштабну програму підтримки для...
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Гетманцев анонсував масштабну програму підтримки для прифронтових регіонів
Додано: Пон 30 чер, 2025 17:36
Було б не погано якщо хоча б не заважав пан Гетманцев та інші. Наприклад з масовим та постійним блокуванням податкових.
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