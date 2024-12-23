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Гетманцев анонсував масштабну
програму підтримки для...

Гетманцев анонсував масштабну програму підтримки для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 17:36

Гетманцев анонсував масштабну програму підтримки для...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнес на прифронтових територіях стикається з великими викликами та проблемами.

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Гетманцев анонсував масштабну програму підтримки для прифронтових регіонів
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 17:36

Було б не погано якщо хоча б не заважав пан Гетманцев та інші. Наприклад з масовим та постійним блокуванням податкових.
tovpautov
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