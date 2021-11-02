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У Раді хочуть назавжди забирати
у злісних порушників...

У Раді хочуть назавжди забирати у злісних порушників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 17:00

У Раді хочуть назавжди забирати у злісних порушників...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстровано законопроект, яким передбачено довічне позбавлення права керування авто.

Дивися повний текст У Раді хочуть назавжди забирати у злісних порушників водійські права.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 17:00

Ну наразі довічно не позбавляють права керування ТЗ навіть за ДТП з багатьма загиблими. Можливо, з цього треба починати? А якщо за адміністративні порушення позбавляти права керування ТЗ, то це буде просто корупційна прірва. Формулювання просто геніальне - "систематичне порушення порядку користування цим правом" - в якому законі написано, що таке систематичне порушення?
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 18:30

Якщо воно їздить і збирає по 10 штрафів на місяць, то мабуть потрібно забирати посвідчення водія.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 18:40

Rainbow
Ну не трухина же привлекать за пьяное дтп
wex1rur
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 19:17

  Rainbow написав:Якщо воно їздить і збирає по 10 штрафів на місяць, то мабуть потрібно забирати посвідчення водія.

А якщо їздить і платить по 20 хабарів на місяць, а офіційно - жодного штрафу, тоді що?
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Повідомлення Додано: Пон 08 лис, 2021 22:37

Ну лишат и что. Без прав будут ездить или по правам третьих лиц.
777serg87
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