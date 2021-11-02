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В Україні почали забирати
автомобілі за перевищення...

В Україні почали забирати автомобілі за перевищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:24

В Україні почали забирати автомобілі за перевищення...

Пропонуємо до обговорення:
Приблизно через місяць така система почне діяти у Києві, а потім – на всій території країни.

Дивися повний текст В Україні почали забирати автомобілі за перевищення швидкості.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 10:25

А разве раньше приставы не могли так делать?🤔
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 11:04

  panzershreck1921 написав:А разве раньше приставы не могли так делать?🤔

Большинство тупо боялось. Вот сформировали команды бесстрашных, дали им 100500 клятв о том что их будут защищать всеми силами )
alex_dvornichenko
 
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