Приблизно через місяць така система почне діяти у Києві, а потім – на всій території країни.
Дивися повний текст В Україні почали забирати автомобілі за перевищення швидкості.
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Додано: Вів 09 лис, 2021 10:24
В Україні почали забирати автомобілі за перевищення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почали забирати автомобілі за перевищення швидкості.
Додано: Вів 09 лис, 2021 11:04
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