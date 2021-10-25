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Чи може поліція може
перевірити наявність...

Чи може поліція може перевірити наявність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 17:39

Чи може поліція може перевірити наявність...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі телеканалу ICTV 8 листопада пізно ввечері повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Дивися повний текст Чи може поліція може перевірити наявність COVID-сертифікату у громадянина на вулиці.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 лис, 2021 17:39

"Виктор Ляшко поддержал руководителя полиции и отметил, что проверки граждан на улице законны, поскольку КАЖДЫЙ гражданин является потенциальным носителем вируса"

Так почему тогда проверять решили НЕ ВАКЦИНИРОВАННЫХ))))), если каждый является потенциальным носителем вируса.
LOKY
 
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