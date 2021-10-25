Про це в ефірі телеканалу ICTV 8 листопада пізно ввечері повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.
Дивися повний текст Чи може поліція може перевірити наявність COVID-сертифікату у громадянина на вулиці.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 лис, 2021 17:39
Чи може поліція може перевірити наявність...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи може поліція може перевірити наявність COVID-сертифікату у громадянина на вулиці.
Додано: Вів 09 лис, 2021 17:39
"Виктор Ляшко поддержал руководителя полиции и отметил, что проверки граждан на улице законны, поскольку КАЖДЫЙ гражданин является потенциальным носителем вируса"
Так почему тогда проверять решили НЕ ВАКЦИНИРОВАННЫХ))))), если каждый является потенциальным носителем вируса.
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Модератор і 33 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|