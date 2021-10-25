Про це в ефірі телеканалу ICTV 8 листопада пізно ввечері повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.
Дивися повний текст Чи може поліція може перевірити наявність COVID-сертифікату у громадянина на вулиці.
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Додано: Вів 09 лис, 2021 17:39
Чи може поліція може перевірити наявність...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи може поліція може перевірити наявність COVID-сертифікату у громадянина на вулиці.
Додано: Вів 09 лис, 2021 17:39
"Виктор Ляшко поддержал руководителя полиции и отметил, что проверки граждан на улице законны, поскольку КАЖДЫЙ гражданин является потенциальным носителем вируса"
Так почему тогда проверять решили НЕ ВАКЦИНИРОВАННЫХ))))), если каждый является потенциальным носителем вируса.
Додано: Вів 09 лис, 2021 18:40
Ну остановят а паспорта вакцинации нет,что дальше? 15 лет от звонка до звонка?))Тогда начинать нужно с Верховной Рады и проверять там,там реально вакцинированных по пальцам можно пересчитать...
Додано: Вів 09 лис, 2021 18:47
ну остановили на улице. проверили. нет вакцинанациии.
шо дальше? вроде как не было пока запрета на прогулки или уже ввели?
Додано: Сер 10 лис, 2021 02:56
Проверять сертификаты может, но только при условии добровольного согласия на проверку. Т.к. такой сертификат содержит врачебную тайну, требовать его предъявления без добровольного согласия нельзя.
Но даже если гражданин изъявил добровольное желание предоставить сертификат для проверки, переписывать, фотографировать, передавать в интернет через приложения информацию запрещено.
Т.е. при наличии добровольного согласия можно посмотреть, но скажем фотографировать или передавать данные в приложение смартфону для проверки третьими лицами или какими-либо онлайн сервисами нельзя.
Непонятно одно - в чем смысл такой проверки? Сертификат не означает, что человек не заразен, он также как и человек без сертификата может разносить инфекцию. Какую "спільну проблему держави" они таким образом пытаются решить?
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