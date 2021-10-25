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Чи може поліція може перевірити наявність...
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Додано: Вів 09 лис, 2021 17:39
Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі телеканалу ICTV 8 листопада пізно ввечері повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.
Дивися повний текст Чи може поліція може перевірити наявність COVID-сертифікату у громадянина на вулиці
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R2
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Додано: Вів 09 лис, 2021 17:39
"Виктор Ляшко поддержал руководителя полиции и отметил, что проверки граждан на улице законны, поскольку КАЖДЫЙ гражданин является потенциальным носителем вируса"
Так почему тогда проверять решили НЕ ВАКЦИНИРОВАННЫХ))))), если каждый является потенциальным носителем вируса.
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LOKY
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Додано: Вів 09 лис, 2021 18:14
І що їм це дасть? Маячня якась.
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0mage0
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Додано: Вів 09 лис, 2021 18:40
Ну остановят а паспорта вакцинации нет,что дальше? 15 лет от звонка до звонка?))Тогда начинать нужно с Верховной Рады и проверять там,там реально вакцинированных по пальцам можно пересчитать...
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livs375
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Додано: Вів 09 лис, 2021 18:47
ну остановили на улице. проверили. нет вакцинанациии.
шо дальше? вроде как не было пока запрета на прогулки или уже ввели?
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uaprofi
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Додано: Вів 09 лис, 2021 19:56
плохо, когда у начальников в голове хлебушек
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vodichka_matic
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Додано: Сер 10 лис, 2021 02:56
Проверять сертификаты может, но только при условии добровольного согласия на проверку. Т.к. такой сертификат содержит врачебную тайну, требовать его предъявления без добровольного согласия нельзя.
Но даже если гражданин изъявил добровольное желание предоставить сертификат для проверки, переписывать, фотографировать, передавать в интернет через приложения информацию запрещено.
Стаття 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці
Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки, -
карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.
Т.е. при наличии добровольного согласия можно посмотреть, но скажем фотографировать или передавать данные в приложение смартфону для проверки третьими лицами или какими-либо онлайн сервисами нельзя.
Непонятно одно - в чем смысл такой проверки? Сертификат не означает, что человек не заразен, он также как и человек без сертификата может разносить инфекцию. Какую "спільну проблему держави" они таким образом пытаются решить?
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Цитрин
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Додано: Сер 10 лис, 2021 08:28
Это просто очередное отвлечение внимания стада от цен на продукты, коммуналку и тд, и тп.
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Правдоруб
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Додано: Сер 10 лис, 2021 08:33
Правдоруб написав:
Это просто очередное отвлечение внимания стада от цен на продукты, коммуналку и тд, и тп.
Очень похоже.
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Кузя
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Додано: Сер 10 лис, 2021 08:39
Цитрин написав:
Проверять сертификаты может, но только при условии добровольного согласия на проверку. Т.к. такой сертификат содержит врачебную тайну, требовать его предъявления без добровольного согласия нельзя.
Но даже если гражданин изъявил добровольное желание предоставить сертификат для проверки, переписывать, фотографировать, передавать в интернет через приложения информацию запрещено.
Стаття 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці
Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки, -
карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.
Т.е. при наличии добровольного согласия можно посмотреть, но скажем фотографировать или передавать данные в приложение смартфону для проверки третьими лицами или какими-либо онлайн сервисами нельзя.
Непонятно одно - в чем смысл такой проверки? Сертификат не означает, что человек не заразен, он также как и человек без сертификата может разносить инфекцию. Какую "спільну проблему держави" они таким образом пытаются решить?
Вы сами понимаете что пишите или вам так хочется?
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Кузя
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