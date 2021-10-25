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Додано: Сер 10 лис, 2021 08:53
Додано: Сер 10 лис, 2021 08:54
Re: Чи може поліція може перевірити наявність...
З нашими вільнолюдями треба як в Індії, палками.
Додано: Сер 10 лис, 2021 09:00
Кузя
А что не так Цитрин написал?
Вроде все правильно.
Другое интересно, я нигде не видел запрета на нахождение в общественных местах,только транспорт. Вот тебя остановили, спросили о наличии, ответил Нет и пошел дальше.
Давно какой-то юморист на сцене рассказывал, как вахтер спросил есть ли пропуск на предприятие, ему сказали что пропуска нет, но его задача проверять наличие пропусков и пускать всех
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