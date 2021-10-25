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Чи може поліція може перевірити наявність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 лис, 2021 15:48
LOKY написав:
Абсурдность статьи в том, что для того чтобы перемещаться по улице никакого сертификата НЕ НАДО)).
недоработочка
в Россиии уже планируют билеты на поезд продавать по QR кодам
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cohan
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Додано: Сер 10 лис, 2021 15:50
cohan написав: LOKY написав:
Абсурдность статьи в том, что для того чтобы перемещаться по улице никакого сертификата НЕ НАДО)).
недоработочка
в Россиии уже планируют билеты на поезд продавать по QR кодам
К сожалению, да. Россия берёт пример с Украины
У нас-то в поезда уже не пускают без "собачьего паспорта".
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asdasd
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