Чи може поліція може перевірити наявність...

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Цитрин написав:Проверять сертификаты может, но только при условии добровольного согласия на проверку. Т.к. такой сертификат содержит врачебную тайну, требовать его предъявления без добровольного согласия нельзя.
Никакого отношения к врачебной тайне сертификат не имеет.
Что вы говорите? А для получения сертификата к врачу уже не надо обращаться? Обратите внимание, что по небезызвестной статье 39.1 даже факт обращения к врачу является медицинской тайной.
Полицейский не вахтер, а силовик. Он будет выполнять то, что примет законодатель. .[/quote] поправочка. этот постулат отменён с 2014 года ))) Вона, посадили Омоновцев... не смотря на то что им приказ давал Законодатель.
Как видим, "законодатель" сегодня один - завтра другой.. Сегодня ты "проверил" наличие бумажки - завтра проверят тебя. И хорошо если не лопатой по хребту.
Было бы странно, если бы МОЗ написал, что полицаев можно слать на йух Но если, как пишет МОЗ, сертификат ничего не говорит о состоянии здоровья и наличии визита к врачу (по факту да, не говорит ) и требуют его просто из дурости властей, то должен быть и официальный способ получить его без врача и медицинских процедур.
Было бы странно, если бы МОЗ написал, что полицаев можно слать на йух Но если, как пишет МОЗ, сертификат ничего не говорит о состоянии здоровья и наличии визита к врачу (по факту да, не говорит ) и требуют его просто из дурости властей, то должен быть и официальный способ получить его без врача и медицинских процедур.
Дополню немного. К медицинской тайне относится и сам факт обращения за помощью, и любая информация полученная в процессе, в т.ч. например отношения в семье, сексуальная жизнь, кто что кушает и чем ходит в туалет, как часто, какие сны видит, и т.д., несмотря на то, что особо упоротые не относят это к вопросам медицины. Например ВИЧ-статус - такая же секретная информация