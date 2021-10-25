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Чи може поліція може
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Чи може поліція може перевірити наявність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 00:37

  Прораб написав:
  unicdima написав:Однозначно з нашими вільнолюдЯми треба палицями як у Індії і з мед.допомогою як у Сингапурі, бо воно видєлується поки півень не клюне, а потім вищить- мені государство должно.

Так - платнику податків, відповідно до законодавства.

Факт. А почему такой закон? Потому, что принимался ещё при совке, когда лечение гарантировалась не только добровольное, но и насильное. А теперь свобод в законах добавили, а про сопутствующую ответственность почему-то забыли.
При этом, если медстраховая компания от непривитых потребует взнос побольше или откажется компенсировать лечение - это воспримут с пониманием, наверное.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 02:41

  Кузя написав:...Полицейский не вахтер, а силовик. Он будет выполнять то, что примет законодатель. Скажут штрафовать или сажать всех шатающихся по улицам без сертификата, будут штрафовать или сажать и сюсюкаться не будут...

Поправочка. Полицейский будет выполнять то, что ему прикажет его начальник, а не законодатель, даже если приказ начальства противоречит законам Украины и Конституции Украины. В этом и есть проблема.
Можно же было поменять Конституцию, подправить законы Украины, чтоб деятельность полицейских и спрашивальщиков сертификатов в магазинах были в правовом поле. Но, решили устроить юридический беспредел, когда сотрудников на низах заставляют нарушать не один десяток прав и свобод граждан, и сотни законов Украины.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 02:53

  safonovstanislav написав:Можно же было поменять Конституцию, подправить законы Украины, чтоб деятельность полицейских и спрашивальщиков сертификатов в магазинах были в правовом поле. Но, решили устроить юридический беспредел, когда сотрудников на низах заставляют нарушать не один десяток прав и свобод граждан, и сотни законов Украины.

Не надо ничего в законах править. Уже 21 год есть замечательный закон о чрезвычайном положении. Там даже слово "пандемия" есть. Но скучно же действовать по законам. Пусть лучше, например, каждый директор выбирает между соблюдением подзаконного акта и не пускает сотрудников и посетителей без сертификата и соблюдением остальных законов.

Не про Украину, но всё же:
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