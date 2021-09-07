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Депутат сільради задекларував
500 акцій Tesla та...

Депутат сільради задекларував 500 акцій Tesla та...
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:32

Депутат сільради задекларував 500 акцій Tesla та...

Пропонуємо до обговорення:
Депутат Вирівської сільської ради в Рівненській області Володимир Пачесний задекларував 500 акцій корпорації Tesla і 124 біткойни.

Дивися повний текст Депутат сільради задекларував 500 акцій Tesla та біткойнів на $8 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 11:32

Крышевать янтарный бизнес золотое дно,и это просто сельский депутат даже не пыль а пыльца по сравнению с хозяевами кто снимал сливки...
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 13:56

Да, по законности добыче янтаря до сих пор не принято ничего.
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 22:55

Питань, на які такі доходи придбано все це добро, у наших правоохоронних органів, звичайно ж, не виникає? Ну дійсно, навіщо турбувати шанованого депутата такими недоречними запитаннями.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 23:00

  NetSerpent написав:Питань, на які такі доходи придбано все це добро, у наших правоохоронних органів, звичайно ж, не виникає? Ну дійсно, навіщо турбувати шанованого депутата такими недоречними запитаннями.

Це ж "кнопочки", до них немає питань.
Прораб
 
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