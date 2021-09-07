Депутат Вирівської сільської ради в Рівненській області Володимир Пачесний задекларував 500 акцій корпорації Tesla і 124 біткойни.
Дивися повний текст Депутат сільради задекларував 500 акцій Tesla та біткойнів на $8 мільйонів.
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Додано: Сер 10 лис, 2021 11:32
Депутат сільради задекларував 500 акцій Tesla та...
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Дивися повний текст Депутат сільради задекларував 500 акцій Tesla та біткойнів на $8 мільйонів.
Додано: Сер 10 лис, 2021 11:32
Крышевать янтарный бизнес золотое дно,и это просто сельский депутат даже не пыль а пыльца по сравнению с хозяевами кто снимал сливки...
Додано: Сер 10 лис, 2021 22:55
Питань, на які такі доходи придбано все це добро, у наших правоохоронних органів, звичайно ж, не виникає? Ну дійсно, навіщо турбувати шанованого депутата такими недоречними запитаннями.
Додано: Сер 10 лис, 2021 23:00
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