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Україна почне погашати борги
по пенсіях жителям ОРДЛО:...

Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:28

  ssnet написав:Все проще - они от отказывались от паспорта Украины, а просто обзавелись еще двумя непонятными бумажками.

Наверное, всё таки, НЕ отказывались? С такими вопроса вообще не возникает: по украинскому и получат. Но вопрос был, как получить украинскую пенсию по российскому паспорту? Тут я был несколько не полон. Закон выше - это, как получить российскую пенсию гражданину России, проживающему на территории Украины. А вот украинскую... По идее, тут добавляется ещё один слой: договор Украины с Россией о том, что Украина платит пенсии бывшим украинцам, перевод этих денег в Россию, а потом обратно в Украину, потому, что проживает получатель на территории Украины. Осталось выяснить, для начала, существуют ли оба этих договора :)
moveton
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