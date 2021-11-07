Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО:...
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ssnet написав:Все проще - они от отказывались от паспорта Украины, а просто обзавелись еще двумя непонятными бумажками.
Наверное, всё таки, НЕ отказывались? С такими вопроса вообще не возникает: по украинскому и получат. Но вопрос был, как получить украинскую пенсию по российскому паспорту? Тут я был несколько не полон. Закон выше - это, как получить российскую пенсию гражданину России, проживающему на территории Украины. А вот украинскую... По идее, тут добавляется ещё один слой: договор Украины с Россией о том, что Украина платит пенсии бывшим украинцам, перевод этих денег в Россию, а потом обратно в Украину, потому, что проживает получатель на территории Украины. Осталось выяснить, для начала, существуют ли оба этих договора
Пенсія відпрацьована кожним пенсіонером, незважаючи на те, скільки паспортів він змінив. Це неприємно, але справедливо. Думаю, не треба бути ментальними москалями, а віддавати кожному належне. Тому, балачки "чого українці повинні платити тим, хто поміняв паспорт" вважаю недолугими і недоречними.