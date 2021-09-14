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На що звертати увагу перед
купівлею вживаних автомобілів?

На що звертати увагу перед купівлею вживаних автомобілів?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:40

На що звертати увагу перед купівлею вживаних автомобілів?

Пропонуємо до обговорення:
Отже, ви вирішили це важливе питання — купити новий або вживаний автомобіль. Купівля вживаних автомобілів може бути відмінним способом пересування без високої ціни на нове авто. Але як переконатися, що б/у автівка відповідає всім заявленим в інтернет-оголошенні характеристикам?

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:40

Мягко говоря советы не профессиональные,а откровенно -тупые.Можно перечислять много ляпов,но приведу самый "крутой" в тест драйве-"спланируйте свой маршрут и испытайте авто на прочность".
sena_2008atp
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