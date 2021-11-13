Доброго дня!
Чи використовуєте ви консьєрж-сервіс?
В Яких випадках він може бути корисним?
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 12 лис, 2021 02:10
Консьєрж-сервіс
Доброго дня!
Чи використовуєте ви консьєрж-сервіс?
В Яких випадках він може бути корисним?
Додано: Нед 14 лис, 2021 15:38
Re: Консьєрж-сервіс
Доброго дня!
Достатньо спершу вивчити питання щодо цієї послуги:
https://finance.ua/cards/kak-rabotaet-k ... s-monobank
У кожного сервісу свій перелік можливостей, якими може скористатися клієнт.
Зараз переглядають цей форум: SILVER_UA і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|