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Консьєрж-сервіс

Консьєрж-сервіс
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 02:10

Консьєрж-сервіс

Доброго дня!
Чи використовуєте ви консьєрж-сервіс?
В Яких випадках він може бути корисним?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 15:38

Re: Консьєрж-сервіс

Доброго дня! :)

Достатньо спершу вивчити питання щодо цієї послуги:
https://finance.ua/cards/kak-rabotaet-k ... s-monobank

У кожного сервісу свій перелік можливостей, якими може скористатися клієнт.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 21:11

Re: Консьєрж-сервіс

использую все три для что-то найти,
в целом все дополняют друг друга, в последней задаче рейтинг выставился так:
Мастер 4+
Виза 5-
Альфа 5-5+

в предыдущей Альфа как-то съехала, и лучше оказался Мастер,
в общем пробуйте - начинает нравиться если надо найти что-то нестандартное
cohan
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