Доброго дня!
Чи використовуєте ви консьєрж-сервіс?
В Яких випадках він може бути корисним?
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 12 лис, 2021 02:10
Консьєрж-сервіс
Доброго дня!
Чи використовуєте ви консьєрж-сервіс?
В Яких випадках він може бути корисним?
Додано: Нед 14 лис, 2021 15:38
Re: Консьєрж-сервіс
Доброго дня!
Достатньо спершу вивчити питання щодо цієї послуги:
https://finance.ua/cards/kak-rabotaet-k ... s-monobank
У кожного сервісу свій перелік можливостей, якими може скористатися клієнт.
Додано: Вів 07 гру, 2021 21:11
Re: Консьєрж-сервіс
использую все три для что-то найти,
в целом все дополняют друг друга, в последней задаче рейтинг выставился так:
Мастер 4+
Виза 5-
Альфа 5-5+
в предыдущей Альфа как-то съехала, и лучше оказался Мастер,
в общем пробуйте - начинает нравиться если надо найти что-то нестандартное
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