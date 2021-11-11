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ДБР: Україна зазнала 524 млн
грн збитків за 3 роки через...

ДБР: Україна зазнала 524 млн грн збитків за 3 роки через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:15

ДБР: Україна зазнала 524 млн грн збитків за 3 роки через...

Пропонуємо до обговорення:
Державне бюро розслідувань встановило, що внаслідок корупції держава за три роки зазнала збитків у розмірі 524 млн грн.

Дивися повний текст ДБР: Україна зазнала 524 млн грн збитків за 3 роки через корупційні злочини.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:15

Копійки показали, тобто результат =0, а скільки склали витрати на утримання ДБР за 3 роки?
Scorpion1
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Модератори: Ірина_, Модератор

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