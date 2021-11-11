Державне бюро розслідувань встановило, що внаслідок корупції держава за три роки зазнала збитків у розмірі 524 млн грн.
Дивися повний текст ДБР: Україна зазнала 524 млн грн збитків за 3 роки через корупційні злочини.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:15
ДБР: Україна зазнала 524 млн грн збитків за 3 роки через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДБР: Україна зазнала 524 млн грн збитків за 3 роки через корупційні злочини.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 10:15
Копійки показали, тобто результат =0, а скільки склали витрати на утримання ДБР за 3 роки?
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:30
Scorpion1 Почему ноль ? Погуглите бюджет ДБР, нарисовывается нифигашсебе минус.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:30
це все?????? тоді ясно що ви не розумієте про яку корупцію в Україні каже колективний захід. А вас (гбр та т.п.) можна розганяти
Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:50
Re: ДБР: Україна зазнала 524 млн грн збитків за 3 роки через
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