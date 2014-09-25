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Ответьте принимают ли банки банкноту 100 долларов 1996 год
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 лис, 2021 23:01
2001 написав: fin написав: Investor_K написав:
Так на всякий случай лучше бы поновее держать
Для долларов это не имеет значения никакого. Мне нравятся классические, зеленые, поэтому и держу только их.
Не скажите,новенькие берут охотней)
Пусть себе берут, если хотят. Но мне эти уродливые фиолетовые не нравятся, поэтому держу только сотки зеленые. Классика.
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fin
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Додано: Суб 13 лис, 2021 23:14
какой-то фетиш вокруг долларов разных годов. доллары - они и в Африке доллары.
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Alex2007
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Додано: Суб 13 лис, 2021 23:26
Alex2007 написав:какой-то фетиш вокруг долларов разных годов. доллары - они и в Африке доллары.
Но только не в Украине...
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GALeon
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