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Ответьте принимают ли банки
банкноту 100 долларов 1996 год

Ответьте принимают ли банки банкноту 100 долларов 1996 год
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:01

  2001 написав:
  fin написав:
  Investor_K написав:Так на всякий случай лучше бы поновее держать
Для долларов это не имеет значения никакого. Мне нравятся классические, зеленые, поэтому и держу только их.

Не скажите,новенькие берут охотней)
Пусть себе берут, если хотят. Но мне эти уродливые фиолетовые не нравятся, поэтому держу только сотки зеленые. Классика.
fin
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:14

Re: Ответьте принимают ли банки банкноту 100 долларов 1996

какой-то фетиш вокруг долларов разных годов. доллары - они и в Африке доллары.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:26

Re: Ответьте принимают ли банки банкноту 100 долларов 1996

Alex2007 написав:какой-то фетиш вокруг долларов разных годов. доллары - они и в Африке доллары.
Но только не в Украине...
GALeon
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