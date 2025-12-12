Вона казала, 50 дол. година, думаю через ФОП 5% або на карту - це нормальний дохід, так як у репетиторів не 8 годинний роб день. Ще здає квартиру в Києві на печерську.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:41
Вона казала, 50 дол. година, думаю через ФОП 5% або на карту - це нормальний дохід, так як у репетиторів не 8 годинний роб день. Ще здає квартиру в Києві на печерську.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:41
Це мабуть, як дочка приятелів, яка мешкає у Флориді: без кінця викладує ролики, яка вона хазяйка, як справляється з будинком в 400 кв.м та трьома дітьми.
За кадром: покоївка, повар та садівник.
Але хто ж про це знає?
Додано: П'ят 12 гру, 2025 13:20
Анталія: як сир в маслі
Робінзона не знає що є Туреччина, а в ній Анталія, а там як сир в маслі
Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:01
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:08
Шо саме викладає? Я знаю 10 баксів година, не більше.
