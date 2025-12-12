RSS
Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:41

  Bolt написав:
  flyman написав:Робінзона обирає Валенсію

Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!

Вона казала, 50 дол. година, думаю через ФОП 5% або на карту - це нормальний дохід, так як у репетиторів не 8 годинний роб день. Ще здає квартиру в Києві на печерську.
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 12:41

  Bolt написав:Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!

Це мабуть, як дочка приятелів, яка мешкає у Флориді: без кінця викладує ролики, яка вона хазяйка, як справляється з будинком в 400 кв.м та трьома дітьми.
За кадром: покоївка, повар та садівник.
Але хто ж про це знає?
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 13:20

Анталія: як сир в маслі

  akurt написав:
  Bolt написав:Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!

Це мабуть, як дочка приятелів, яка мешкає у Флориді: без кінця викладує ролики, яка вона хазяйка, як справляється з будинком в 400 кв.м та трьома дітьми.
За кадром: покоївка, повар та садівник.
Але хто ж про це знає?

Робінзона не знає що є Туреччина, а в ній Анталія, а там як сир в маслі
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:01

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Робінзона не знає що є Туреччина, а в ній Анталія, а там як сир в маслі

Робінзона знає українську, англійську та іспанську - цікаво яка ж країна їй підходить.... :mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 14:08

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  flyman написав:Робінзона обирає Валенсію

Невже вона на репетиторстаі стільки зароббояж, що вистачає так шаритись по світу?!

Вона казала, 50 дол. година, думаю через ФОП 5% або на карту - це нормальний дохід, так як у репетиторів не 8 годинний роб день. Ще здає квартиру в Києві на печерську.

Шо саме викладає? Я знаю 10 баксів година, не більше.
