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Які суми податків та внесків
сплачуватимуть ФОПи з 1...

Які суми податків та внесків сплачуватимуть ФОПи з 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:23

Які суми податків та внесків сплачуватимуть ФОПи з 1...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 грудня 2021 року в Україні збільшиться мінімальна заробітна платня до 6500 грн.

Дивися повний текст Які суми податків та внесків сплачуватимуть ФОПи з 1 січня 2022 року.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:23

Финансы - штука сложная. Минимальная зарплата увеличивается "С 1 декабря 2021", а всё, что с ней связано, увеличивается с 1 января 2022. Даже сама минимальная зарплата :)
moveton
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